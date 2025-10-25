صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ کے قیام کو 80 سال مکمل، مقبوضہ کشمیر اور فلسطینی عوام کیساتھ کھڑے ہیں:پاکستان

  • دنیا میرے آگے
نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک ،اے پی پی)اقوام متحدہ کے قیام کو 80سال مکمل ہوگئے ،عالمی ادارے کی بنیاد 24اکتوبر 1945کوامریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان فرانسسکو میں رکھی گئی تھی۔۔۔

اب اس کا ہیڈکوارٹر نیویارک میں ہے ۔پاکستان کا اس موقع پر عزم کا اعادہ ، وہ ایک ایسے منصفانہ عالمی نظام کے جاری و ساری رکھنے کے لئے کوششیں جاری رکھے گا ،جہاں امن اور انسانی وقار کا تحفظ ہو اور سب کو یکساں طور پر آزادی اور خوشحالی کے فوائد حاصل ہوں۔ اقوامِ متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے اپنے پیغا م میں کہا کہ ہم ان تمام لوگوں کے ساتھ اصولی یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں اپنے ناقابلِ تنسیخ حقِ خودارادیت سے محروم رکھا گیا ہے خصوصاً فلسطین اور بھارت کے غیر قانونی زیرِ تسلط جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ، جن کی جدوجہد اقوامِ متحدہ کے منشور کے نامکمل وعدے کی عکاسی کرتی ہے ۔

