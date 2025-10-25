صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وینزویلا پرزمینی حملے کا اعلان

واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کرنے کااعلان کردیاہے ۔وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر وینزویلا سے خوش نہیں ہیں۔۔۔

 منشیات سمگلرز کے خلاف اعلان جنگ کی ضرورت نہیں، جو لوگ امریکا منشیات لارہے ہیں ہم انہیں مار ڈالیں گے ۔امریکی صدر نے بتایا کہ وہ سمندر کے راستے امریکا میں منشیات کا داخلہ روکنے کیلئے اقدامات کررہے ہیں تاہم انہوں نے وینزویلا کے قریب بی ون بمبار طیاروں سے متعلق رپورٹس کو غلط قرار دیا۔

