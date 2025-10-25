اسرائیل دانستہ قحط زدہ غزہ میں خوراک کی ترسیل روکنے لگا
بھوک و پیاس برقرار،جنگ میں غزہ 61 ملین ٹن سے زیادہ ملبے تلے دب گیا سٹیوفاگن جنگ بند ی کے نگران مقرر،لبنان پر اسرائیل کا فضائی حملہ،1ہلاک
غزہ (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) اسرائیلی فوج سیز فائر کے باوجود غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں رکاوٹیں پیدا کررہی ہے ،اسرائیلی رکاوٹوں کے باعث سیز فائر کے دو ہفتے بعد بھی غزہ میں بھوک و پیاس برقرار ہے ۔ عالمی ادارہ صحت سمیت 41تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل قحط زدہ غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل کو دانستہ طور پر روک رہا ہے ۔اقوام متحدہ نے امدادی ٹرکوں کیلئے گزرگاہیں کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ 11ہزار حاملہ خواتین سمیت غزہ کی ایک چوتھائی آبادی بھوک سے متاثر ہیں اور غذائی قلت کے اثرات غزہ میں اگلی نسلوں تک محسوس کئے جائیں گے ۔ دوسری طرف امریکا نے ایک تجربہ کار سفارت کار سٹیو فاگن کو غزہ جنگ بندی کی نگرانی کرنے والی ایک باڈی میں سویلین قیادت کے طور پر نامزد کیاہے ۔ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق دو سال کی جنگ کے بعد غزہ 61 ملین ٹن سے زیادہ ملبے کے نیچے دب گیا ہے اور تین چوتھائی عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے لبنان پر فضائی حملے میں ایک شخص کو ہلاک کردیا اوردعویٰ کیا کہ یہ حزب اللہ کا لاجسٹک کمانڈر تھا۔اس کی شناخت عباس حسن کارکی کے نام سے ہوئی ہے ۔