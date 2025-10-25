ترکیہ :تارکین وطن کی کشتی سمندر میں الٹ گئی،17ہلاک
بوردم کے ساحل سے روانہ ہونیوالی کشتی میں 18افراد سوارتھے ،ایک بچ گیا رواں سال 1400 تارکین وطن یورپ پہنچنے کی کوشش میں مرگئے :رپورٹ
استنبول (اے ایف پی)ترکیہ کے جنوب مغربی ساحل کے قریب ایجین سمندر میں تارکینِ وطن کی ایک کشتی ڈوب گئی،جس سے 17افرادہلاک ہوگئے ، کشتی میں 18 افراد سوار تھے جن میں ایک کو زندہ بچالیاگیا جوافغان شہری ہے ۔گورنر آفس سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ یہ کشتی بودرم کے ساحل سے روانہ ہوئی تھی تاہم کشتی میں روانگی کے کچھ ہی دیر بعد پانی بھرنا شروع ہوگیا تھا جس کے باعث ممکنہ طور یہ حادثہ پیش آیا۔حکام کا کہنا ہے کہ تاحال یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کشتی میں سوار افراد یونان کے جزیرے کوس جانے کی کوشش کر رہے تھے یا نہیں۔انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کی رپورٹ کے مطابق رواں سال تقریباً 1400 تارکین وطن بحیرہ روم کے راستے یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہلاک ہو چکے ہیں۔