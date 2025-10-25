برطانیہ :غلطی یا نااہلی ،جنسی زیادتی کا مجرم جیل سے رہا
لندن (مانیٹرنگ ڈیسک )برطانیہ میں پولیس نے جنسی زیادتی کے جرم میں قید ایک ایسے ایتھوپین پناہ گزین کی تلاش شروع کر دی ہے جو غلطی سے جیل سے رہا ہو گیا۔ایتھوپیا کا گربرسلاسی کیباتو نامی شخص ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے برطانیہ پہنچا تھا۔۔۔
اسے ایپنگ میں ایک 14 سالہ لڑکی سے جنسی زیادتی کے جرم میں گزشتہ ماہ ایک سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔اے امیگریشن ڈیٹینشن سنٹر منتقل کیا جانا تھا تاکہ اسے ملک بدر کیا جا سکے تاہم انتظامی غلطی کے باعث اسے ایچ ایم پی کلمسفورڈ جیل سے رہا کر دیا گیا۔