صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ :غلطی یا نااہلی ،جنسی زیادتی کا مجرم جیل سے رہا

  • دنیا میرے آگے
برطانیہ :غلطی یا نااہلی ،جنسی زیادتی کا مجرم جیل سے رہا

لندن (مانیٹرنگ ڈیسک )برطانیہ میں پولیس نے جنسی زیادتی کے جرم میں قید ایک ایسے ایتھوپین پناہ گزین کی تلاش شروع کر دی ہے جو غلطی سے جیل سے رہا ہو گیا۔ایتھوپیا کا گربرسلاسی کیباتو نامی شخص ایک چھوٹی کشتی کے ذریعے برطانیہ پہنچا تھا۔۔۔

 اسے ایپنگ میں ایک 14 سالہ لڑکی سے جنسی زیادتی کے جرم میں گزشتہ ماہ ایک سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔اے امیگریشن ڈیٹینشن سنٹر منتقل کیا جانا تھا تاکہ اسے ملک بدر کیا جا سکے تاہم انتظامی غلطی کے باعث اسے ایچ ایم پی کلمسفورڈ جیل سے رہا کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
غرارہ اور تہذیبی حساسیت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
زمین پر چلو پھرو اور دیکھو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب: مقامی حکومتوں کے انتخابات پھر ملتوی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
انتہا پسندی اور عصبیت امت کیلئے زہر قاتل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی ادارے بمقابلہ ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak