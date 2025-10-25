بھارت :پولیس افسر پر زیادتی کا الزام لگا کر خاتون ڈاکٹر نے خودکشی کرلی
نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک )بھارت کی ریاست مہاراشٹر کے ضلع سَتارا میں سرکاری ہسپتال کی ایک خاتون ڈاکٹر نے ہوٹل کے کمرے میں خودکشی کر لی۔۔۔
ڈاکٹر نے اپنی ہتھیلی پر ایک نوٹ لکھ کر ایک پولیس افسر پر الزام عائد کیا کہ وہ گزشتہ 5 ماہ سے خاتون کو جنسی زیادتی اور ہراسانی کا نشانہ بنا رہا تھا۔خاتون نے الزام لگایا کہ پولیس افسر گوپال نے گزشتہ 5 ماہ کے دوران متعدد بار اس کا ریپ کیا جبکہ ایک اور شخص پرشانت بانکر پر ذہنی اذیت دینے کا الزام لگایا، پولیس افسر کو معطل کر دیا گیا ہے ۔