میکسیکو:انسانی باقیات سے بھرے ہوئے 48تھیلے برآمد

گواڈالاجارا(اے ایف پی)میکسیکو کی ریاست جالیسکو کے دارالحکومت گواڈالاجارا کے قریب ایک پوشیدہ قبر سے انسانی باقیات سے بھرے 48 تھیلے برآمد ہوئے ہیں۔۔۔

اس شہر میں میکسیکو کا سب سے پرتشدد اور طاقتور منشیات کا کارٹل کام کرتا ہے اور ہزاروں افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے ۔ ریاست کے پراسیکیوٹر کے دفتر نے بتایا کہ انسانی باقیات کے تھیلے میٹروپولیٹن ایریا میں خالی جگہ سے ایک ماہ قبل ملے تھے اور اب بھی متاثرین کی صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جن کی باقیات تھیلوں سے ملی ہیں۔

