جاپان :ریچھ نے ایک اور شخص کو مار ڈالا رواں سال مرنیوالوں کی تعداد10 ہوگئی

  دنیا میرے آگے
جاپان :ریچھ نے ایک اور شخص کو مار ڈالا رواں سال مرنیوالوں کی تعداد10 ہوگئی

ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان میں ریچھ کے حملوں میں ایک شخص ہلاک اور 4زخمی ہوگئے ،رواں سال ریچھ کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 10 ہوگئی۔۔۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ روز شمالی پہاڑی علاقے اکیتا کے گاؤں میں ریچھ نے حملہ کرکے ایک شخص کو ہلاک اورتین کو زخمی کردیا ،اس گاؤں کے قریب ہی ایک شکاری نے ایک ریچھ کو مارڈالا۔وسطی تویاما کے علاقے میں ریچھ نے 70سالہ بزرگ خاتون کو زخمی کردیا۔جاپانی حکام کا کہناہے کہ اس صورتحال پرقابو پانے کیلئے اقدامات جاری ہیں ۔

 

