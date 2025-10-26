ٹرمپ کا دورہ ایشیا،قطری امیر ،وزیر اعظم سے ملاقات
ملاقات قطر کے العدید ایئر بیس پر ہوئی، غزہ سیز فائر کے استحکام پر گفتگو
واشنگٹن،دوحا،کوالالمپور(اے ایف پی،۲اے پی)امریکی صدر ٹرمپ ہفتہ کو ایشیا کے دورے پر روانہ ہوئے ،انہوں۳ نے طیارے میں ایندھن بھرنے کے دوران قطر کےامیر شیخ تمیم بن حمد الثانی اور وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی سے ملاقات کی۔ ملاقات قطر کے العدید ایئر بیس پر ہوئی، جو امریکی فوج کا علاقائی مرکز ہے ۔ گفتگو میں غزہ میں جنگ بندی کے استحکام پر تبادلہ خیال ہوا۔ٹرمپ اتوار کو ملائیشیا پہنچیں گے ، جہاں وہ آسیان سمٹ میں شرکت کریں گے ، ٹرمپ ملائیشیا کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط کریں گے ، تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان امن معاہدے کے گواہ بنیں گے ۔ صدر ملائیشیا میں برازیل کے صدر لولا دا سلوا سے بھی ملاقات کریں گے تاکہ حالیہ کشیدگی کے بعد تعلقات بہتر بنائے جا سکیں۔امریکی صدر ملائیشیا میں چینی ہم منصب شی جن پنگ سے اہم تجارتی مذاکرات کریں گے ۔ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ملاقات 31 اکتوبر سے شروع ہونے والے اے پی ای سی اجلاس کے موقع پر متوقع ہے ۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ایک جامع معاہدہ کر سکتے ہیں جس سے دونوں ممالک کے درمیان جاری تجارتی جنگ ختم ہو جائے گی۔ ان کا اگلا پڑاؤ ٹوکیو ہوگا، جہاں وہ جاپان کی پہلی خاتون وزیرِاعظم سانائے تاکائچی سے ملاقات کریں گے ۔ امریکی صدر بدھ کو جنوبی کوریا کے شہر بوسان پہنچیں گے ، جہاں وہ اے پی ای سی سمٹ میں شرکت کریں گے ۔ وہ جنوبی کوریا کے صدر لی جائے میونگ سے ملاقات، کاروباری رہنماؤں سے خطاب اور امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے سربراہان کے ساتھ عشائیہ کریں گے اور چینی صدر شی جن پنگ سے دوبارہ ملاقات کریں گے ۔