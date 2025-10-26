صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ غزہ کے عوام کی حفاظت میں ناکام رہا:برازیلین صدر

  • دنیا میرے آگے
کوالالمپور(اے ایف پی)برازیل کے صدر لویس لولا دا سلوا نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور دیگر کثیرالجہتی ادارے غزہ میں جنگ کے دوران عام عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے۔۔۔

 اقوام متحدہ اور دیگر کثیرالجہتی ادارے کام کرنا چھوڑ چکے ۔ انہوں نے ملائشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم سے ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہاعالمی ادارے اب کام نہیں کرتے اور غزہ میں نسل کشی کے مسئلے کو نظرانداز کر رہے ہیں ۔ادھر غزہ میں مختلف مقامات پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے ، لبنان کی وزارت صحت کے مطابق جنوبی علاقے نبطیہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں ایک شخص شہید اور دوسرا زخمی ہوگیا۔ وزارت نے بتایا کہ حملہ ایک گاڑی پر کیا گیا۔ 

