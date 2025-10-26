ترک حکومت کا اپوزیشن ٹی وی چینل پر کنٹرول ،چیف ایڈیٹر جاسوسی کے الزام میں گرفتار
استنبول (اے ایف پی)ترک حکومت نے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ٹی وی چینل Tele1 پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ چیف ایڈیٹر مردان کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔۔۔
چینل کی یوٹیوب سٹریم بند کر دی گئی اور نیوز پروگرامز کی جگہ ڈاکیومنٹریز نشر کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعت ای ایچ پی نے اس اقدام کو صحافت پر حملہ قرار دیا اور مظاہرے کی کال دی ہے ۔ ایڈیٹرانچیف نے کہا کہ ملک آمرانہ رجحان کی طرف بڑھ رہا ہے ۔ صحافیوں کیلئے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے ۔