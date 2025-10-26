صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترک حکومت کا اپوزیشن ٹی وی چینل پر کنٹرول ،چیف ایڈیٹر جاسوسی کے الزام میں گرفتار

  • دنیا میرے آگے
ترک حکومت کا اپوزیشن ٹی وی چینل پر کنٹرول ،چیف ایڈیٹر جاسوسی کے الزام میں گرفتار

استنبول (اے ایف پی)ترک حکومت نے اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ٹی وی چینل Tele1 پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ چیف ایڈیٹر مردان کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔۔۔

 چینل کی یوٹیوب سٹریم بند کر دی گئی اور نیوز پروگرامز کی جگہ ڈاکیومنٹریز نشر کی جا رہی ہیں۔ اپوزیشن جماعت ای ایچ پی نے اس اقدام کو صحافت پر حملہ قرار دیا اور مظاہرے کی کال دی ہے ۔ ایڈیٹرانچیف نے کہا کہ ملک آمرانہ رجحان کی طرف بڑھ رہا ہے ۔ صحافیوں کیلئے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فیصل قریشی آج اور ریما خان کل سالگرہ منائیں گے

فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی کی اعزازات واپس کرنے کی دھمکی

گلوکارہ ثمرہ خان آج کراچی میں آوازکاجادوجگائیں گی

خوبرو اداکارہ نیئر سلطانہ کی 33ویں برسی کل منائی جائے گی

کوئی فیلو پلاسٹی نامی سرجری نہیں کروائی :جھانوی کپور

بھارتی اداکار ستیش شاہ 74 برس کی عمر میں چلے بسے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak