27اکتوبریوم سیاہ مقبوضہ کشمیر میں پوسٹر چسپاں

سری نگر (اے پی پی)مقبوضہ کشمیرمیں پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں جن کے ذریعے کشمیریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پوسٹر مختلف آزادی پسند تنظیموں نے سرینگر اور دیگر علاقوں میں کھمبوں ، ستونوں اور دیواروں پر چسپاں کیے ہیں۔۔۔

 پوسٹرزپر لکھا ہے یہ 27 اکتوبر 1947 کا دن تھا جب بھارت نے برصغیر کی تقسیم کے فارمولے اور کشمیری عوام کی امنگوں کے خلاف کشمیر میں اپنی فوج اتار کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، یہ دن کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر واعظ عمر فاروق نے کہا ہے کہ ا س وقت دنیا جس ناانصافی اور مصائب کا شکار ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقت اور جبرسے کبھی بھی امن نہیں لایا جا سکتا۔ میر واعظ عمر فاروق نے ضلع بڈگام کے علاقے چرار شریف میں شیخ العالم حضرت شیخ نورالدین نورانی کی درگاہ پرایک عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا کہ انصاف، باہمی احترام اور بات چیت کے ذریعے ہی حقیقی امن اور پائیدار استحکام حاصل کیا جاسکتا ہے ۔

