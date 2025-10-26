صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اقوام متحدہ کا پہلا سائبر کرائم معاہدہ 60ممالک نے دستخط کر دئیے

  • دنیا میرے آگے
اقوام متحدہ کا پہلا سائبر کرائم معاہدہ 60ممالک نے دستخط کر دئیے

ہنوئی (اے ایف پی)دنیا کے 60 سے زائد ممالک نے اقوام متحدہ کے پہلے سائبر کرائم معاہدے پر دستخط کر دئیے ، جس کا مقصد بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ڈیجیٹل جرائم جیسے بچوں کی فحاشی، سائبر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کرنا ہے۔۔۔

 اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے دستخط کو اہم سنگ میل قرار دیا، تاہم ماہرین نے خبر دار کیا معاہدے کی وسیع تشریح سے ریاستی نگرانی میں اضافہ اور صحافیوں یا ناقدین کے خلاف طاقت کا ناجائز استعمال ممکن ہو سکتا ہے ۔ 

