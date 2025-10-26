صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھائی لینڈ کی سابقہ ملکہ 93 برس کی عمر میں چل بسیں

  • دنیا میرے آگے
بینکاک (اے ایف پی)تھائی لینڈ کی سابق ملکہ سِری کت 93برس کی عمر میں چل بسیں۔ ان کے انتقال کی خبر ہفتہ کی صبح جاری کی گئی جس کے بعد درجنوں شہری سیاہ لباس پہنے بینکاک کے چولا لونگ کورن ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے۔۔۔

 واضح رہے تھائی عوام شاہی خاندان کو مقدس درجہ دیتے ہیں اور ملک بھر میں ان کی تصاویر آویزاں ہیں۔ سابقہ ملکہ آنجہانی بادشاہ بھومی بول کی اہلیہ تھیں، جنہوں نے 1946 سے 2016 تک حکمرانی کی ۔ترجمان تھائی حکومت کا کہنا ہے کہ سابقہ ملکہ کے انتقال کے باعث تھائی لینڈ کے وزیراعظم ملائشیا میں ہونے والے آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے ۔

