مجھے انتخابی مہم کے آغاز سے ہی مسلمان ہونے کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا:ظہران ممدانی

نیویارک(آئی این پی )نیویارک میئر کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد امیدوار ظہران ممدانی نے کہا ہے کہ انتخابی مہم کے آغاز سے ہی انہیں مسلمان ہونے کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔۔۔

 برونکس میں ایک مسجد میں خطاب کرتے ہوئے ممدانی نے انتخابی مخالفین پر نسل پرستانہ اور بے بنیاد الزامات لگانے کا الزام عائد کیا اور اسلاموفوبیا کی شدید مذمت کی۔رپورٹس کے مطابق نیویارک میں ارلی ووٹنگ ہفتے سے شروع ہو گئی ہے۔اور 2 نومبر تک جاری رہے گی۔

