دنیا کا سب سے بڑا جنگی جہاز بھیج کر امریکا جنگ مسلط کر رہا : صدروینزویلا
کراکس(اے ایف پی) وینزویلا کے صدر نکولاس مادورو نے کہاامریکا بحیرہ کیربیئن میں دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس گیرالڈ آر فورڈ کو بھیج کر جنگ مسلط کر رہا ہے۔۔۔
مادورو نے سرکاری میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا وہ کبھی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے ، امریکاان پر عسکری دباؤ بڑھا رہا ہے ۔ حالیہ مہینوں میں واشنگٹن نے کیربیئن میں جنگی جہاز، جوہری آبدوز اور ایف35طیارے بھیجے ہیں۔ امریکا کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں منشیات کے خلاف ہیں جبکہ ماہرین اور دیگر ممالک اسے وینزویلا پر دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔