صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوبارہ صدارتی الیکشن لڑنے پر غور

  • دنیا میرے آگے
دوبارہ صدارتی الیکشن لڑنے پر غور

واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ) امریکا کی سابق نائب صدر کملا ہیرس نے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں صدارتی انتخاب میں دوبارہ حصہ لے سکتی ہیں۔۔۔

 ایک انٹرویو میں ہیرس نے کہا کہ وہ ایک دن صدر بنیں گی اور یقین رکھتی ہیں کہ مستقبل میں وائٹ ہاؤس میں ایک خاتون رہائش پذیر ہوگی۔کملا ہیرس کا کہنا تھا کہ اُن کی نواسیاں اپنی زندگی میں یقینی طور پر ایک خاتون صدر کو دیکھیں گی۔ کملا سے سوال ہوا کہ کیا وہ آپ ہوں گی؟ اس پر سابق نائب صدر کا کہنا تھا کہ جی ہاں کیونکہ میں دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے پر غور کر رہی ہوں،انہوں نے کہا کہ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak