دوبارہ صدارتی الیکشن لڑنے پر غور
واشنگٹن(دنیا مانیٹرنگ) امریکا کی سابق نائب صدر کملا ہیرس نے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں صدارتی انتخاب میں دوبارہ حصہ لے سکتی ہیں۔۔۔
ایک انٹرویو میں ہیرس نے کہا کہ وہ ایک دن صدر بنیں گی اور یقین رکھتی ہیں کہ مستقبل میں وائٹ ہاؤس میں ایک خاتون رہائش پذیر ہوگی۔کملا ہیرس کا کہنا تھا کہ اُن کی نواسیاں اپنی زندگی میں یقینی طور پر ایک خاتون صدر کو دیکھیں گی۔ کملا سے سوال ہوا کہ کیا وہ آپ ہوں گی؟ اس پر سابق نائب صدر کا کہنا تھا کہ جی ہاں کیونکہ میں دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے پر غور کر رہی ہوں،انہوں نے کہا کہ ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں کیا۔