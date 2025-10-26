صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نایاب معدنیات کا حصول،یورپ کا چین پر انحصار ختم کرنیکا اعلان

  • دنیا میرے آگے
نایاب معدنیات کا حصول،یورپ کا چین پر انحصار ختم کرنیکا اعلان

برلن (اے ایف پی) یورپی یونین کی سربراہ اُرسولا فان ڈیر لائن نے کہا ہے کہ یورپ اپنی صنعتوں کے لیے اہم نایاب معدنیات کے حصول میں چین پر انحصار ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔۔۔

 چین نے حال ہی میں نایاب معدنی ٹیکنالوجی کی برآمدات پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں، جس سے یورپی کمپنیز کی پیداوار متاثر ہوئی ہے ۔ اُرسولا کے مطابق یورپی یونین متبادل ذرائع تلاش کرنے ، ری سائیکلنگ کو فروغ دینے اور یوکرین، آسٹریلیا، کینیڈا، قازقستان، ازبکستان، چِلی ،گرین لینڈ جیسے ممالک کے ساتھ شراکت داری بڑھانے پر کام کرے گا تاکہ مستقبل میں خام مال کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ایک ہی نمبر کے بار بار استعمال سے کروڑوں کی لاٹری جیت لی

جڑواں بھائی بہن کی طرح دِکھنے والے میاں بیوی

کم ڈیمانڈ :ایپل نے آئی فون ایئر کی پروڈکشن کم کردی

150ٹن آلو ’’چوری ‘‘، مالک سر پکڑ کے بیٹھ گیا

وزن گھٹانے والی دوا ہارٹ فالج کے خطرات کو کم کرسکتی

قانون کی خلاف ورزی، انسٹاگرام و فیس بک مشکل میں

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کیوں؟ پاکستان کو ’’نظر انداز‘‘ نہیں کیا جا سکتا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
عیاشی کے لمحات
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ارشد شریف کے بغیر تین سال
رؤف کلاسرا
رشید صافی
چین کی مستقبل پر نظر
رشید صافی
کنور دلشاد
طالبان رجیم اور پاکستان کی فکری ذمہ داری
کنور دلشاد
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کا ہائپرسپیکٹرل سیٹلائٹ‘ اہم سنگِ میل!
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak