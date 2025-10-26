نایاب معدنیات کا حصول،یورپ کا چین پر انحصار ختم کرنیکا اعلان
برلن (اے ایف پی) یورپی یونین کی سربراہ اُرسولا فان ڈیر لائن نے کہا ہے کہ یورپ اپنی صنعتوں کے لیے اہم نایاب معدنیات کے حصول میں چین پر انحصار ختم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔۔۔
چین نے حال ہی میں نایاب معدنی ٹیکنالوجی کی برآمدات پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں، جس سے یورپی کمپنیز کی پیداوار متاثر ہوئی ہے ۔ اُرسولا کے مطابق یورپی یونین متبادل ذرائع تلاش کرنے ، ری سائیکلنگ کو فروغ دینے اور یوکرین، آسٹریلیا، کینیڈا، قازقستان، ازبکستان، چِلی ،گرین لینڈ جیسے ممالک کے ساتھ شراکت داری بڑھانے پر کام کرے گا تاکہ مستقبل میں خام مال کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔