منشیات کی غیرقانونی سرگرمیوں کا الزام،امریکا نے کولمبیا کے صدرگوستاوو پیترو پر پابندیاں لگا دیں

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکا نے کولمبیا کے صدر گوستاوو پیترو، ان کی اہلیہ ویرونیکا الکوسر، بیٹے نکولس اور وزیر داخلہ آرمندو بینیڈیٹی پر پابندیاں عائد کر دیں۔۔۔

امریکا نے گستاوو پیٹرو پر منشیات سمگلنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے ہیں ۔امریکی حکام کے مطابق پیٹرو کے امریکا میں موجود اثاثے منجمد کر دئیے گئے ہیں ۔ کولمبیا کی حکومت نے اس اقدام کو سیاسی مداخلت قرار دیا ہے ۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ پابندیاں دونوں ممالک کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا کر سکتی ہیں۔

