ملائشیا :ٹرمپ کا روایتی رقص سے استقبال، امریکی صدر خود بھی جھوم اٹھے

کوالالمپور(دنیا مانیٹرنگ)امریکی صدر ٹرمپ ملائشیا کے دورے پرپہنچے تو ائیرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔اس موقع پر فنکاروں کی جانب سے روایتی رقص بھی پیش کیا گیا۔۔۔

 جسے دیکھ کر امریکی صدر نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور خود بھی جھومنے لگے ،ٹرمپ کا یہ دورہ ایشیا کے کئی ممالک کے دورے کا پہلا مرحلہ ہے ۔ملائیشیا کے بعد ٹرمپ جاپان جائیں گے ، جہاں ان کی ملاقات نئی وزیر اعظم سانائے تاکائچی سے ہوگی۔ اس کے بعد وہ جنوبی کوریا کا رخ کریں گے جہاں ان کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات متوقع ہے ۔

