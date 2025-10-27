بھارتی جنگی جنون، پاکستانی سرحد کے قریب فوجی مشقوں کا نوٹم جاری
مشقیں 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک پاکستانی سرحد کے قریب منعقد کی جائیں گی
نئی دہلی(آئی این پی )پاک فوج کے ہاتھوں 10 مئی 2025 کی ذلت آمیز شکست کے باوجود بھارت کا جنگی جنون کم نہیں ہو سکا، بھارت نے پاکستان کی سرحد کے قریب بڑی فوجی مشقوں کے لیے نوٹم جاری کردیا۔بھارتی میڈیا کے مطابق بری فوج، بحریہ اور فضائیہ کی مشترکہ بڑی فوجی مشقوں کے انعقاد کے لیے نوٹم جاری کیا ہے اور یہ مشقیں 30 اکتوبر سے 10 نومبر 2025 تک پاکستان کی سرحد کے قریب منعقد کی جائیں گی۔ذرائع کے مطابق ان مشقوں کا پیمانہ اور مقام غیر معمولی نوعیت کے حامل ہیں، جس نے خطے میں سکیورٹی تجزیہ کاروں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی ہے ، مودی کئی بار حملے کی دھمکی بھی دے چکے ہیں ۔