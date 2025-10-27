صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :اسرائیلی حملے ،3شہید ،کئی زخمی ،جنگ بندی کو خطرہ

غزہ :اسرائیلی حملے ،3شہید ،کئی زخمی ،جنگ بندی کو خطرہ

غزہ امن فورس میں ممالک کی شمولیت کا فیصلہ اسرائیل کرے گا:نیتن یاہو

غزہ (اے ایف پی)غزہ کے علاقے نصیرات کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی تازہ کارروائیوں میں ایک فلسطینی شہید اور دو زخمی ہو گئے ۔میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ پر اسرائیلی حملے جنگ بندی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ،مکانات کی تباہی اور ملبے میں واپسی کے دوران فلسطینی شہری شدید خطرے میں ہیں۔ادھر حماس نے مصر کی تکنیکی ٹیم کے تعاون سے 13 اسرائیلی یرغمالیوں کی باقیات کی تلاش شروع کر دی ہے ۔اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیل خود فیصلہ کرے گا کہ اپنے دشمنوں پر کب حملہ کرنا ہے اور غزہ میں بین الاقوامی سکیورٹی فورس میں کون سے ممالک شامل ہو سکتے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں لبنان کے جنوب اور مشرقی علاقوں میں بھی 3 افراد شہیداور متعدد زخمی ہو گئے

