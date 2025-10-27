روس کے نئے لانگ رینج جوہری میزائل کی کامیاب آزمائش
یہ ایک منفرد ہتھیار، ابھی دنیا میں کسی ملک کے پاس موجود نہیں:روسی صدر میزائل نے 14 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ،15 گھنٹے فضا میں رہا،جنرل ویلری
ماسکو،کیف، (اے ایف پی،این این آئی ) روس نے نئے لانگ رینج جوہری کروز میزائل بوریویسٹنک کا کامیاب تجربہ کیا ہے ۔روسی فوج کے سربراہ جنرل ویلری گراسموف نے روسی صدر پیوٹن کو بتایا کہ یہ تجربہ 21 اکتوبر کو کیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ اس نئے جوہری کروز میزائل نے 14 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور 15 گھنٹے فضا میں رہا۔ان کا کہنا تھا کہ یہ میزائل کسی بھی اینٹی میزائل ڈیفنس پروگرام کو شکست دے کر اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے ۔روسی صدر نے کہا کہ یہ ایک منفرد ہتھیار ہے اور ابھی دنیا میں کسی ملک کے پاس موجود نہیں۔انہوں نے کہا کہ اہم جوہری کروز میزائل کے ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں، اب میزائلوں کی تعیناتی سے قبل آخری مرحلے پر کام شروع ہونا چاہیے ۔بوریویسٹنک میزائل روس کے ہتھیاروں کے اس جدید پروگرام کا حصہ ہے جسے ایس ایس سی ایکس 9 اسکائی فال کہا جاتا ہے ۔یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روسی ڈرون حملے میں تین افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ، جن میں چھ بچے بھی شامل ہیں۔