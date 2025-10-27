صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کے نئے لانگ رینج جوہری میزائل کی کامیاب آزمائش

  • دنیا میرے آگے
روس کے نئے لانگ رینج جوہری میزائل کی کامیاب آزمائش

یہ ایک منفرد ہتھیار، ابھی دنیا میں کسی ملک کے پاس موجود نہیں:روسی صدر میزائل نے 14 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ،15 گھنٹے فضا میں رہا،جنرل ویلری

ماسکو،کیف، (اے ایف پی،این این آئی ) روس نے نئے لانگ رینج جوہری کروز میزائل بوریویسٹنک کا کامیاب تجربہ کیا ہے ۔روسی فوج کے سربراہ جنرل ویلری گراسموف نے روسی صدر پیوٹن کو بتایا کہ یہ تجربہ 21 اکتوبر کو کیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ اس نئے جوہری کروز میزائل نے 14 ہزار کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا اور 15 گھنٹے فضا میں رہا۔ان کا کہنا تھا کہ یہ میزائل کسی بھی اینٹی میزائل ڈیفنس پروگرام کو شکست دے کر اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے ۔روسی صدر نے کہا کہ یہ ایک منفرد ہتھیار ہے اور ابھی دنیا میں کسی ملک کے پاس موجود نہیں۔انہوں نے کہا کہ اہم جوہری کروز میزائل کے ٹیسٹ مکمل ہو چکے ہیں، اب میزائلوں کی تعیناتی سے قبل آخری مرحلے پر کام شروع ہونا چاہیے ۔بوریویسٹنک میزائل روس کے ہتھیاروں کے اس جدید پروگرام کا حصہ ہے جسے ایس ایس سی ایکس 9 اسکائی فال کہا جاتا ہے ۔یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روسی ڈرون حملے میں تین افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ، جن میں چھ بچے بھی شامل ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مذاکرات کے دوران خوارج کی افغانستان سے دراندازی : فائرنگ کا تبادلہ 25 دہشتگرد ہلاک 5 فوجی جوان شہید

ملک بھر میں گھریلو گیس کنکشن کھولنے کا اعلان، اتحادی حکومت نے عوامی مسئلہ حل کردیا : وزیراعظم

پیپلز پارٹی کا سندھ ہائوس میں پاور شو،27 ارکان کی شرکت آزاد کشمیر حکومت کیلئے نمبر گیم مکمل

سپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10 نئی کمپیوٹر لیب کی منظوری : مریم نواز کو اجلاس میں بریفنگ

اصلاحات سے ججزکی کارکردگی قابل ستائش :چیف جسٹس

معدنیات پختونخوا کا حق، جسے چاہیں گے دینگے : آفریدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak