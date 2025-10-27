امریکی جنگی جہاز کی ٹرینیڈاڈ آمد، وینزویلا پر دباؤ میں اضافہ، مشترکہ مشقیں
پورٹ آف سپین(اے ایف پی)امریکی جنگی جہاز یو ایس ایس گریولی ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو پہنچا ہے اور وینزویلا کے ساحل کے نزدیک مشترکہ فوجی مشقیں شروع کی گئی ہیں۔۔۔
جہاز جمعرات تک پورٹ آف سپین میں رہے گا، اس دوران امریکی میرینز مقامی دفاعی افواج کے ساتھ تربیتی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے ۔ یہ مشقیں صدر ٹرمپ کی جانب سے لاطینی امریکا میں منشیات سمگلنگ روکنے کی کوششوں اور خاص طور پر وینزویلا پر دباؤ بڑھانے کی مہم کا حصہ ہیں۔ وینزویلا کے صدر نیکولس مادورو نے امریکی اقدامات کو اقتدار ختم کرنے کی کوشش قرار دیا ہے ۔