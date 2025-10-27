صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائجیریا :ٹک ٹاک جوڑے کی جبری شادی کا حکم منسوخ

کانو (اے ایف پی)نائجیریا کے شمالی شہر کانو میں شرعی پولیس نے ٹک ٹاک جوڑے کی شادی کا حکم منسوخ کر دیا، عدالت نے ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ حکم دیا تھا۔۔۔

ویڈیو میں ادریس مائی ووشریا اور بسیرہ یار گودا کو گلے ملتے اور بوسہ لیتے دکھا یا گیا تھا۔ شرعی پولیس کے سربراہ عبادہ صوفی کے مطابق ووشریا نے اعتراف کیا کہ اس نے عدالت میں محبت کا جھوٹ بولا تھا تاکہ مقدمے سے بچ سکے ۔ نائجیریا کی وکلا تنظیم نے عدالت کے حکم کو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا تھا ۔

