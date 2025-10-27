امریکی فیڈرل ریزرو کاسال میں دوسری بار شرح سود میں کمی پر غور
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے بدھ کو سال میں دوسری بار شرح سود میں کمی کا اعلان متوقع ہے ، اگرچہ حکومت کی بندش کی وجہ سے معیشت کی مکمل صورتحال واضح نہیں ہے۔۔۔
ری پبلکن اور ڈیموکریٹ قانون سازوں کے درمیان محکمہ صحت کی سبسڈیز پر تعطل کے باعث اہم اقتصادی ڈیٹا جاری نہیں ہو رہا۔ تجزیہ کار توقع کرتے ہیں کہ مرکزی قرض دینے کی شرح 3اعشاریہ75 سے 4فیصد تک کم کی جائے گی، تاکہ کمزور ہوتی لیبر مارکیٹ کی مدد ہو سکے ، جبکہ افراطِ زر اب بھی دو فیصد کے ہدف سے زیادہ ہے ، جس پر قابو پانا چیلنج ہے۔