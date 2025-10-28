صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیوٹن نے امریکا سے جوہری معاہدہ باضابطہ طور پر ختم کردیا

ماسکو (اے ایف پی)روسی صدر پیوٹن نے پیر کو امریکا کے ساتھ پلوٹونیم تلفی معاہدہ باضابطہ طور پر ختم کرنے کے قانون پر دستخط کر دیے۔۔۔

 یہ معاہدہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری روکنے کے لیے 2000 میں طے پایا تھا۔ دونوں ممالک نے 34 میٹرک ٹن پلوٹونیم کم کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو تقریباً 17 ہزار جوہری ہتھیاروں کے برابر مواد تھا۔ پیوٹن نے 2016 میں معاہدہ معطل کر دیا تھا۔ حالیہ اقدام ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکا اور روس کے تعلقات یوکرین جنگ کے باعث کشیدہ ہیں۔ دوسری جانب روس نے یوکرین میں مزید تین دیہات پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے ۔

