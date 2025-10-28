صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر یونس کی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو تحفے میں دی گئی کتاب پر بھارتی میڈیا میں ہنگامہ

  • دنیا میرے آگے
ڈاکٹر یونس کی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو تحفے میں دی گئی کتاب پر بھارتی میڈیا میں ہنگامہ

ڈھاکہ (دنیا مانیٹرنگ)ڈاکٹر محمد یونس، نوبیل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر، نے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کو تحفے میں دی گئی کتاب The Art of Triumph کے سرورق پر موجود نقشے نے بھارت میں تنازع پیدا کر دیا۔۔۔

 بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا کہ نقشے میں ریاست آسام اور شمال مشرقی بھارتی علاقے بنگلہ دیش کا حصہ دکھائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تصاویر کے شیئر ہوتے ہی شدید ردعمل سامنے آیا، جس سے بھارت بنگلہ دیش تعلقات میں حساسیت بڑھ گئی ہے ۔ حکام نے ابھی کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

صندل کے تیل کے استعمال کے حیرت انگیز فوائد

اے آئی کو انسانی دماغی لہریں پڑھنے کیلئے استعمال کیاجائے گا

دماغی کاموں کی کمی بڑھتی عمر میں وقت تیزی سے گزر نے کاباعث

انسٹا گرام میں ریلز ویڈیوز کیلئے ایک نیا فیچر متعارف

بڑھاپے کے اثرات کو کم کرنے والے 5میوہ جات

پاکستان میں میٹا اے آئی اردو میں متعارف کرادیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak