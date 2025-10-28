ڈاکٹر یونس کی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو تحفے میں دی گئی کتاب پر بھارتی میڈیا میں ہنگامہ
ڈھاکہ (دنیا مانیٹرنگ)ڈاکٹر محمد یونس، نوبیل انعام یافتہ ماہر اقتصادیات اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر، نے پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیفس آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد مرزا کو تحفے میں دی گئی کتاب The Art of Triumph کے سرورق پر موجود نقشے نے بھارت میں تنازع پیدا کر دیا۔۔۔
بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا کہ نقشے میں ریاست آسام اور شمال مشرقی بھارتی علاقے بنگلہ دیش کا حصہ دکھائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر تصاویر کے شیئر ہوتے ہی شدید ردعمل سامنے آیا، جس سے بھارت بنگلہ دیش تعلقات میں حساسیت بڑھ گئی ہے ۔ حکام نے ابھی کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔