غزہ سے ملحقہ اسرائیلی علاقوں میں 2برس بعد ایمرجنسی ختم
لبنان پر اسرائیلی بمباری،2بھائی شہید،ایک اور یرغمالی کی لاش حوالے
یرو شلم(اے ایف پی)اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا غزہ کی سرحد سے ملحقہ جنوبی علاقوں میں دو برس بعد ہنگامی حالت ختم کر دی گئی ہے ۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اسرائیل کی دفاعی فورسز کی سفارشات کی بنیاد پر کیا گیا ۔دوسری جانب حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش ریڈ کراس کے حوالے کر دی ۔حماس کا کہنا ہے کہ یہ 28 میں سے 16ویں لاش ہے جسے جنگ بندی معاہدے کے تحت واپس کیا جا رہا ہے ۔ ماہرین کی ٹیمیں غزہ کے ملبے سے مزید اسرائیلی یر غمالیوں کی لاشیں تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔لبنان کے جنوبی علاقے البیاض میں اسرائیلی فضائی حملے میں دو بھائی شہید ہو گئے ۔ادھر لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فورس نے اسرائیلی ڈرون مار گرایا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا ڈرون معمول کی انٹیلی جنس اکٹھی کر رہا تھا، امن مشن کے اہلکاروں نے جان بوجھ کر ڈرون مار گرایا۔ امن مشن کا کہنا ہے کہ ایک اور اسرائیلی ڈرون نے اہلکاروں کے قریب گرنیڈ بم گرایا اوراسرائیلی ٹینک نے امن فوج کے اہلکاروں پر فائرنگ کی، خوش قسمتی سے اہلکاروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔