وینزویلا کا سی آئی اے پر امریکی جنگی جہاز پر حملے کی سازش کا الزام،گرفتاریوں کا دعویٰ
کراکس(اے ایف پی) وینزویلا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک امریکی منصوبہ ناکام بنا دیا جس کا مقصد ٹرینیڈاڈ میں لنگر انداز امریکی جنگی جہاز پر حملہ کر کے الزام وینزویلا پر ڈالنا تھا۔۔۔
وزیرِ خارجہ ایوان گل کے مطابق یہ سازش سی آئی اے سے منسلک ایک خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے تیار کی گئی تھی، جس کے کچھ ارکان وینزویلا میں گرفتار ہو چکے ۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کا مقصد صدر نکولس مادورو کے خلاف کارروائی کو جواز فراہم کرنا تھا۔