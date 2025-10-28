چینی روبوٹ کتوں، اے آئی ڈرون ٹیکنالوجی سے جنگی حکمت عملی بدل سکتی:ماہرین
بیجنگ(رائٹرز)چین کی کمپنی ڈیپ سییک نے جدید روبوٹ کتوں اور اے آئی ڈرون سوارمز کی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو فوجی میدان میں استعمال ہو گی۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد دشمن کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانا اور جنگی کارروائیوں میں رفتار بڑھانا بتایا گیا ہے۔۔۔
ماہرین کے مطابق یہ روبوٹ اور ڈرون نظام مستقبل کی جنگوں میں انسانی خطرات کم کر سکتے ہیں ۔ ابتدائی مراحل میں ہونے کے باوجود چین کی تحقیق و ترقی کے باعث مستقبل میں اے آئی پر مبنی جنگی حکمت عملی عام ہو سکتی ہے ۔