چینی روبوٹ کتوں، اے آئی ڈرون ٹیکنالوجی سے جنگی حکمت عملی بدل سکتی:ماہرین

  • دنیا میرے آگے
بیجنگ(رائٹرز)چین کی کمپنی ڈیپ سییک نے جدید روبوٹ کتوں اور اے آئی ڈرون سوارمز کی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو فوجی میدان میں استعمال ہو گی۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد دشمن کے دفاعی نظام کو ناکارہ بنانا اور جنگی کارروائیوں میں رفتار بڑھانا بتایا گیا ہے۔۔۔

ماہرین کے مطابق یہ روبوٹ اور ڈرون نظام مستقبل کی جنگوں میں انسانی خطرات کم کر سکتے ہیں ۔ ابتدائی مراحل میں ہونے کے باوجود چین کی تحقیق و ترقی کے باعث مستقبل میں اے آئی پر مبنی جنگی حکمت عملی عام ہو سکتی ہے ۔

