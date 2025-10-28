صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیمرون:92سالہ پال بیا آٹھویں بارصدر منتخب،اپوزیشن کے مظاہرے ،6ہلاک ،کئی زخمی

کیمرون:92سالہ پال بیا آٹھویں بارصدر منتخب،اپوزیشن کے مظاہرے ،6ہلاک ،کئی زخمی

یاونڈے (اے ایف پی)کیمرون کے 92 سالہ صدر پال بیا نے ملک کے صدارتی انتخابات میں آٹھویں مدت کیلئے کامیابی حاصل کی ہے ، پیر کو آئینی کونسل نے کہا کہ بیانے 53اعشاریہ7فیصد ووٹ حاصل کیے۔۔۔

 مخالف امیدوارعیسیٰ چویروما 35اعشاریہ2 فیصد کےساتھ دوسرے نمبر پر رہے ۔ چویروما نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی انتخاب نہیں تھا،انتخابات کے بعد ہونے والے مظاہروں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ۔واضح رہے پال بیا 1982 سے اقتدار میں ہیں

