کیمرون:92سالہ پال بیا آٹھویں بارصدر منتخب،اپوزیشن کے مظاہرے ،6ہلاک ،کئی زخمی
یاونڈے (اے ایف پی)کیمرون کے 92 سالہ صدر پال بیا نے ملک کے صدارتی انتخابات میں آٹھویں مدت کیلئے کامیابی حاصل کی ہے ، پیر کو آئینی کونسل نے کہا کہ بیانے 53اعشاریہ7فیصد ووٹ حاصل کیے۔۔۔
مخالف امیدوارعیسیٰ چویروما 35اعشاریہ2 فیصد کےساتھ دوسرے نمبر پر رہے ۔ چویروما نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی انتخاب نہیں تھا،انتخابات کے بعد ہونے والے مظاہروں میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ۔واضح رہے پال بیا 1982 سے اقتدار میں ہیں