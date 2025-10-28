صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ عالمی امن فورس میں پاکستان کے فوجی دستے بھی شامل ہوسکتے ہیں :اسرائیلی میڈیا

  • دنیا میرے آگے
غزہ عالمی امن فورس میں پاکستان کے فوجی دستے بھی شامل ہوسکتے ہیں :اسرائیلی میڈیا

یروشلم (مانیٹرنگ ڈیسک)اسرائیلی دفاعی حکام نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ دو سالہ جنگ کے بعد غزہ میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے مجوزہ بین الاقوامی فورس میں پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان کے فوجی دستے شامل کیے جانے کا امکان ہے۔۔۔

اسرائیلی ویب سائٹ وائے نیٹ کے مطابق یہ بریفنگ کنیسٹ کی خارجہ امور و دفاعی کمیٹی کے اراکین کو گزشتہ ہفتے بند کمرہ اجلاس میں دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام پر ابتدائی مشاورت جاری ہے ، جس کا مقصد غزہ میں طویل جنگ کے بعد سلامتی، بحالی اور انتظامی استحکام کو یقینی بنانا ہے ۔رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا نے اس مشن میں اپنی افواج تعینات کرنے کی باقاعدہ پیشکش کی ہے جبکہ آذربائیجان نے بھی فورس میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق پاکستان کا نام بھی ممکنہ شریک ممالک میں شامل ہے تاہم اسلام آباد کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

صبا قمر کے کراچی سے متعلق بیان پر مداح برہم

ماہرہ خان کے چہرے کی تبدیلی پر مداحوں کی تنقید

فلمسٹار ریما خان 54 برس کی ہوگئیں

اداکاری کا کوئی خاص شوق نہیں تھا: رشمیکا مندانا کا انکشاف

ابھینو جہاں ملا چپل سے ماروں گی:راکھی کی سلمان کی حمایت

نوجوان بھارتی اداکار سچن چاندواڑے نے خودکشی کرلی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak