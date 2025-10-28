غزہ عالمی امن فورس میں پاکستان کے فوجی دستے بھی شامل ہوسکتے ہیں :اسرائیلی میڈیا
یروشلم (مانیٹرنگ ڈیسک)اسرائیلی دفاعی حکام نے قانون سازوں کو بتایا ہے کہ دو سالہ جنگ کے بعد غزہ میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے مجوزہ بین الاقوامی فورس میں پاکستان، انڈونیشیا اور آذربائیجان کے فوجی دستے شامل کیے جانے کا امکان ہے۔۔۔
اسرائیلی ویب سائٹ وائے نیٹ کے مطابق یہ بریفنگ کنیسٹ کی خارجہ امور و دفاعی کمیٹی کے اراکین کو گزشتہ ہفتے بند کمرہ اجلاس میں دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے قیام پر ابتدائی مشاورت جاری ہے ، جس کا مقصد غزہ میں طویل جنگ کے بعد سلامتی، بحالی اور انتظامی استحکام کو یقینی بنانا ہے ۔رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا نے اس مشن میں اپنی افواج تعینات کرنے کی باقاعدہ پیشکش کی ہے جبکہ آذربائیجان نے بھی فورس میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق پاکستان کا نام بھی ممکنہ شریک ممالک میں شامل ہے تاہم اسلام آباد کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی باضابطہ موقف سامنے نہیں آیا۔