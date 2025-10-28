صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیپال :ماؤنٹ اما دابلَم پر 2کوہ پیما ہلاک

نیپال :ماؤنٹ اما دابلَم پر 2کوہ پیما ہلاک

کٹھمنڈو (اے ایف پی)نیپال کے مشکل اور دلکش پہاڑ ماؤنٹ اما دابلَم پر دو کوہ پیما ہلاک ہو گئے ۔ 65 سالہ فرانسیسی کوہ پیما ہیوگو لوسیئو کولونیا لازارو نیچے اترتے ہوئے بیمار ہو گئے اور ہیلکوپٹر کے ذریعے کٹھمنڈو پہنچانے کے بعد انتقال کر گئے ۔ 66 سالہ جنوبی کوریا کے ہونگ کی پارک کیمپ 1 اور کیمپ 2 کے درمیان چڑھائی کے دوران ہلاک ہوئے ۔

