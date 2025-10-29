اسرائیلی فوج نے غزہ پر دوبارہ بمباری شروع کردی،13فلسطینی شہید
نیتن یاہوکا غزہ پر دوبارہ حملوں کا حکم ملتے ہی اسرائیلی فوج کی بربریت، شیر خوار سمیت30افرادزخمی اسرائیل کاسیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام،حماس کی تردید، جنگ بندی برقرار، چھوٹی جھڑپیں جاری:امریکا
یروشلم،غزہ ،واشنگٹن(اے ایف پی)اسرائیلی فوج نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ پر دوبارہ بمباری ،ٹینکوں سے گولہ باری اور فائرنگ شروع کر دی، اسرائیلی بربریتکے نتیجے میں کم ازکم 13فلسطینی شہید،30 شدید زخمی ہو گئے ۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں ایک گاڑی پر اسرائیلی فضائی حملے میں8افراد شہید ہوئے ، غزہ سٹی میں ایک علیحدہ حملے میں دو افراد شہید ہوئے ،ایک گھر پر بمباری سے بچہ اور شیر خوار سمیت چارافراد زخمی ہو گئے ۔اسرائیلی فورسز نے مغربی کنارے کے شہر جنین میں تین فلسطینیوں کو شہید ،کئی کو گرفتار کر لیا ،کئی مکانات بھی مسمار کئے گئے ۔قبل ازیں اسرائیلی وزیراعظم نے فوج کو حکم دیا کہ غزہ پٹی میں فوری اور شدید فضائی حملے کیے جائیں تاکہ سرحدی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے ۔ نیتن یاہو نے حماس پر الزام لگایا کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کر کے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ۔ حماس نے کہا اس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی افواج پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ فائربندی معاہدے پر مکمل عمل کے پابند ہیں۔ اس سے قبل اسرائیل نے الزام لگایا تھا کہ حماس کے جنگجوؤں نے غزہ میں اسرائیلی فورسز پر حملہ کیا ہے ، تاہم انہوں نے واقعے کی جگہ یا تفصیلات ظاہر نہیں کیں۔ حماس نے موقف اپنایا کہ اسرائیل جھوٹے الزامات سے فائربندی کو نقصان پہنچا رہا ہے ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے اسرائیلی حملوں کے بعد کہا کہ غزہ میں جاری جنگ بندی اب بھی برقرار ہے ، چھوٹی چھوٹی جھڑپیں جاری ہیں۔