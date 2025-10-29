پاک بھارت جنگ میں 7نئے ، خوبصورت طیارے گرے :ٹرمپ
دونوں ملکوں کو کہا تجارتی معاہدہ نہیں کرینگے ،24 گھنٹے میں معاملہ ختم ہو گیا مختلف ممالک پر ٹیرف عائد کر کے بہت سی جنگیں روک کر دنیا کی خدمت کی
ٹوکیو(دنیا مانیٹرنگ)امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا ہے کہ مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان فوجی کشیدگی کے دوران سات بالکل نئے اور خوبصورت طیارے مار گرائے گئے تھے ۔جاپان کے دورے کے دوران کاروباری رہنماؤں کے ساتھ عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے پھر دعویٰ کیا کہ اُن کی جانب سے مختلف ممالک پر عائد کیے گئے ٹیرف کی وجہ سے انہوں نے بہت سی جنگیں روک کر دنیا کی بڑی خدمت کی۔ان کا کہنا تھا اگر آپ بھارت اور پاکستان کو دیکھیں، وہ ایک دوسرے سے الجھ گئے تھے ، میں نے بھارتی وزیر اعظم مودی، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی کہا کہ اگر تم لوگ لڑائی کرو گے تو ہم کوئی تجارتی معاہدہ نہیں کریں گے جس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر اندر معاملہ ختم ہو گیا، اور یہ واقعی حیران کن تھا۔رائٹرز اور اِپسوس کے تازہ سروے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت میں نمایاں کمی آئی ہے کیونکہ عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی اور روزمرہ اخراجات میں اضافے سے شدید متاثر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بیشتر امریکیوں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مہنگائی اور رہائشی لاگت پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے ۔