موسمیاتی تبدیلی سے انسانیت کا خاتمہ نہیں ہو گا،غربت اور بیماری پر توجہ دینی چاہیے :بل گیٹس
واشنگٹن(اے ایف پی)بل گیٹس نے موسمی تبدیلی کے حوالے سے ایک مفصل میمو میں کہا یہ انسانیت کے خاتمے کا سبب نہیں بنے گی۔ انہوں نے کہا عالمی گرمائش سے نمٹنے کے لیے متوازن اور عملی اقدامات ضروری ہیں۔۔۔
صحت اور خوشحالی موسمی تبدیلی کے خلاف سب سے مضبوط دفاع ہیں، دنیا کو غربت اور بیماری پر توجہ دینی چاہیے ۔ گیٹس نے کلین توانائی کی قیمتیں کم کرنے اور گرین ٹیکنالوجیز پر سرمایہ کاری کو کلیدی حکمت عملی قرار دیا تاکہ انسانی فلاح و بہبود پر سب سے زیادہ اثر پڑے ۔