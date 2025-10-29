صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی اور روسی کمپنی کا پہلی بار بھارت میں مسافر طیارے تیار کرنیکامعاہدہ

بھارتی اور روسی کمپنی کا پہلی بار بھارت میں مسافر طیارے تیار کرنیکامعاہدہ

نئی دہلی (اے ایف پی)بھارت کی سرکاری ہوا بازی کمپنی بھارت ایروناٹکس لمیٹڈ نے روس کی یونائیٹڈ ایئرکرافٹ کارپوریشن کے ساتھ بھارت میں مسافر طیارے تیار کرنے کا معاہدہ کر لیا ۔۔۔

معاہدے کے تحت دو انجنوں والے ایس جے سو نیرو باڈی طیارے ملک کے اندر تیار کیے جائیں گے ، جو بھارت میں مکمل مسافر ہوائی جہاز تیار کرنے کا پہلا موقع ہوگا۔ وزیرِ دفاع راج ناتھ نے کہا روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور خود انحصاری میں اضافہ ہوگا۔ مغربی ممالک روس پر پابندیوں کے باوجود بھارت کے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔

 

