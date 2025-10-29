اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات،ترک ہم منصب کا فون
ریاض (اے پی پی)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے منگل کو ریاض میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات کی۔۔۔
ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، غزہ کی صورتحال سمیت علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا اور اقوام متحدہ سمیت کثیرالجہتی فورمز پر تعاون کے لیے اپنے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔اسحاق ڈار کو ترکیہ کے وزیر خارجہ ہاکان فیدان نے منگل کو ٹیلی فون کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے غزہ کی بدلتی ہوئی صورتحال اور فلسطین میں دیرپا امن کے حصول کے لیے اقدامات اور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔