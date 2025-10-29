محسن نقوی کی ایرانی صدر،افغان نائب وزیر داخلہ سے ملاقاتیں
پاک ، افغان اختلافات کے خاتمے کیلئے ہر قسم کے تعاون پر تیارہیں:مسعود پزشکیان اختلافات تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ہم مذاکرات سے حل کریں گے :وزیر داخلہ
تہران(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور افغان نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر سے ملاقاتیں ہوئیں۔ایرانی صدر نے ملاقات میں خطے میں کشیدگی کو کم کرنے اور کسی بھی تنازع سے بچنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ایران پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلافات کے حل کے لئے ہر قسم کے تعاون پر تیار ہے ۔ایرانی صدر کا کہنا تھا ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں کشیدگی کو کم کرنے اور کسی بھی تنازع سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ پیغمبر اسلام ؐ کا واضح حکم ہے ۔ان کا کہنا تھا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم ممالک اپنے اتحاد اور بھائی چارے کو برقرار رکھتے ہوئے مشترکہ دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوں۔اس موقع پر محسن نقوی نے اسلام آباد اور کابل کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں ایران کے کردار کا خیرمقدم کیا اور کہا افغان حکومت کے ساتھ تعمیری مذاکرات جاری ہیں ، ہمیں خطے کے ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے ۔وزیر داخلہ کی افغان نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر سے ملاقات تہران میں اقتصادی تعاون تنظیم (ای سی او)کے وزرائے داخلہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ہم برادر ملکوں کی طرح اختلافات کو مذاکرات کے ذریعے طے کریں گے ۔ ایرانی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا اختلافات تو گھروں میں بھی ہوتے ہیں ہم انہیں مذاکرات کے ذریعے حل کریں گے ۔