ایلون مسک کو ٹکر دینے کی کوشش ، گروکی پیڈیا لانچ
نیو یارک(اے ایف پی)ایلون مسک کی کمپنی ایکس اے آئی نے پیر کو’’ گروکی پیڈیا‘‘ لانچ کی، تاکہ آن لائن انسائیکلوپیڈیا ویکیپیڈیا کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے ۔۔۔
ابتدائی ورژن صفر اعشاریہ ایک میں 8لاکھ85ہزار سے زائد مضامین شامل تھے ، جبکہ ویکیپیڈیا کے انگریزی ورژن میں 70لاکھ سے زائد مضامین ہیں۔ مسک نے وعدہ کیا کہ ورژن ون موجودہ سائٹ سے 10 گنا بہتر ہوگا،گروکی میڈیا کا مواد مصنوعی ذہانت اور گروک اے آئی اسسٹنٹ کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے ۔ مسک کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد سچائی، مکمل سچائی اور صرف سچائی ہے ۔