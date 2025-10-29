صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوڈان:نیم فوجی دستوں پر 2 ہزار شہری ہلاک کرنیکا الزام

  • دنیا میرے آگے
سوڈان:نیم فوجی دستوں پر 2 ہزار شہری ہلاک کرنیکا الزام

پورٹ سوڈان،خرطوم(اے ایف پی)سوڈانی فوج نے الزام لگایا ہے کہ نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز نے مغربی شہر الفاشر پر قبضے کے دوران دو ہزار سے زائد نہتے شہریوں کو قتل کیا۔ یہ ہلاکتیں 26 اور 27 اکتوبر کو ہوئیں۔۔۔

، جن میں زیادہ تر خواتین، بچے اور بوڑھے شامل تھے ۔ سوڈانی فوج نے تصدیق کی کہ آر ایس ایف کے طویل محاصرے کے بعد وہ شہر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا الفاشر میں نسلی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر قتل و غارت اور مظالم کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:مندی ، انڈیکس مزید2062پوائنٹس گنوابیٹھا

ڈالر کی قدر 6 ماہ کی کم ترین سطح پر،تولہ سونا14ہزار سستا

ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک اوراین آئی ایف ٹی میں اشتراک

غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

شرح سود کو برقرار رکھنا صنعت دشمن فیصلہ،اکرام راجپوت

مرکنٹائل ایکسچینج میں43ارب کے 81139سودے

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak