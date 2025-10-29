سوڈان:نیم فوجی دستوں پر 2 ہزار شہری ہلاک کرنیکا الزام
پورٹ سوڈان،خرطوم(اے ایف پی)سوڈانی فوج نے الزام لگایا ہے کہ نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز نے مغربی شہر الفاشر پر قبضے کے دوران دو ہزار سے زائد نہتے شہریوں کو قتل کیا۔ یہ ہلاکتیں 26 اور 27 اکتوبر کو ہوئیں۔۔۔
، جن میں زیادہ تر خواتین، بچے اور بوڑھے شامل تھے ۔ سوڈانی فوج نے تصدیق کی کہ آر ایس ایف کے طویل محاصرے کے بعد وہ شہر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا الفاشر میں نسلی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر قتل و غارت اور مظالم کے خطرات بڑھ رہے ہیں۔