ایمازون کا کارپوریٹ سٹاف میں 14 ہزارملازمتیں کم کرنیکا اعلان
پیرس(اے ایف پی)امریکی آن لائن ریٹیل کمپنی ایمازون نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے آپریشنز کو موثر بنانے کے لیے 14ہزار ملازمتیں ختم کرے گا،کمپنی کے مطابق یہ اقدام وسائل کو اہم منصوبوں میں منتقل کرنے اور۔۔۔
صارفین کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے ۔ ایمازون نے کہا کہ کچھ شعبوں میں بھرتیاں جاری رہیں گی، لیکن مجموعی طور پر کارپوریٹ سٹاف میں تقریباً 14ہزارملازمتیں کم ہوں گی، جس سے کمپنی کے ڈھانچے میں قابل ذکر تبدیلی آئے گی۔