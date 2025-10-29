صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمازون کا کارپوریٹ سٹاف میں 14 ہزارملازمتیں کم کرنیکا اعلان

  • دنیا میرے آگے
ایمازون کا کارپوریٹ سٹاف میں 14 ہزارملازمتیں کم کرنیکا اعلان

پیرس(اے ایف پی)امریکی آن لائن ریٹیل کمپنی ایمازون نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے آپریشنز کو موثر بنانے کے لیے 14ہزار ملازمتیں ختم کرے گا،کمپنی کے مطابق یہ اقدام وسائل کو اہم منصوبوں میں منتقل کرنے اور۔۔۔

صارفین کی موجودہ اور مستقبل کی ضروریات کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے ۔ ایمازون نے کہا کہ کچھ شعبوں میں بھرتیاں جاری رہیں گی، لیکن مجموعی طور پر کارپوریٹ سٹاف میں تقریباً 14ہزارملازمتیں کم ہوں گی، جس سے کمپنی کے ڈھانچے میں قابل ذکر تبدیلی آئے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ٹی 20 : پاکستان کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 55 رنز سے شکست

سعودی عرب میں دنیا کا پہلا ‘سکائی اسٹیڈیم’ تعمیر کرنے کا فیصلہ

ویرات کوہلی 50سال تک کھیل سکتے ہیں:ڈیوڈ وارنر

ایشین گیمز میں بھارت کی نمائندگی کرنیوالی ایتھلیٹ کی خودکشی

کہا گیا بھارت ہے ، ہلکا ہاتھ رکھیں:میچ ریفری کرس براڈ

قومی ٹیم میں وکٹ کیپرز نہیں، سٹاپرز آ گئے ہیں:راشد لطیف کا شکوہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak