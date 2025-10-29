صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمیکا سمندری طوفان کی زد میں،15 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے

  دنیا میرے آگے
جمیکا سمندری طوفان کی زد میں،15 لاکھ افراد متاثر ہو سکتے

جمیکا(اے ایف پی)انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ نے کہا طوفان میلیسا جمیکا کے ساحل سے ٹکرانے کا امکان ہے۔۔

، جس سے 15 لاکھ افراد  متاثر ہو سکتے ہیں۔ عالمی موسمیاتی ادارے کے مطابق یہ کیٹیگری فائیو طوفان غیر معمولی سست رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے اور ملک کی تاریخ کا بدترین طوفان ثابت ہو سکتا ہے ۔ طوفان کے نتیجے میں 280 کلومیٹر فی گھنٹہ کی ہوائیں، 700 ملی میٹر تک بارش اور 4 میٹر بلند لہریں پیدا ہو سکتی ہیں، جس سے فلَش فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈز کا شدید خطرہ ہے ۔

 

 

