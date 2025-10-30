فیلڈ مارشل زبردست فائٹر اور مودی قاتل:ٹرمپ
250 فیصد ٹیرف کی دھمکی دیکرپاک بھارت جنگ رکوائی ،لاکھوں زندگیاں بچیں وزیر اعظم شہباز بہترین شخص :امریکی صدر،ٹرمپ آج چینی ہم منصب سے ملیں گے
سیول (مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی صدر ٹرمپ نے بدھ کو جنوبی کوریا کے شہر گیونگ جو میں خطاب کرتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کلر اور فیلڈ مارشل عاصم منیرکو ایک ’فائٹر‘ قرار دیا،ٹرمپ نے مودی کو انتہائی سخت مزاج شخص جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے رواں سال مئی میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے تصادم کو ختم کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔انہوں نے جنوبی کوریا کے شہر گیونگ جو میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا دونوں ممالک کو 250 فیصد ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے کر جنگ رکوائی۔ٹرمپ نے کہا کہ اگر آپ انڈیا اور پاکستان کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے ، سات طیارے گرائے گئے تھے ، اور وہ واقعی ایک بڑی جنگ کے قریب پہنچ گئے تھے ۔ انہوں نے مودی اور پاکستان کی قیادت سے رابطہ کر کے کہا کہ اگر لڑائی بند نہ ہوئی تو امریکہ دونوں ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے معطل کر دے گا۔
میں نے کہا کہ میں 250 فیصد ٹیرف لگا دوں گا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کبھی کاروبار نہیں کر سکیں گے ۔انہوں نے بتایا کہ مودی نے ان کی بات سن کر کہانہیں، ہم لڑیں گے ۔ٹرمپ نے کہاآپ کو معلوم ہے وہ لڑ رہے تھے ۔ وہ سخت لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وزیر اعظم مودی انتہائی سخت گیر ہیں۔ وہ بہت سخت مزاج ہیں۔صدر ٹرمپ نے پاکستان کے رہنماؤں کی تعریف کرتے ہوئے کہاوزیر اعظم شہباز شریف ایک بہترین شخص ہیں، اور ان کے فیلڈ مارشل ایک عظیم جنگجو، ایک بہادر شخص اور ایک زبردست لیڈر ہیں۔ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ان کی مداخلت کے بعد دونوں ممالک نے دو دن میں جنگ بندی کر دی۔ان کے بقول دونوں نے کہا ہمیں لڑنے دو لیکن دو دن بعد فون کر کے بولے ، ہم سمجھ گئے اور انہوں نے لڑائی بند کر دی۔انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی جانب سے دی گئی ٹیرف کی دھمکی کے بعد صرف 48 گھنٹوں میں جنگ رک گئی اور مزید جانی نقصان نہیں ہوا۔امریکی صدر آج جمعرات کو جنوبی کوریا میں چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کریں گے ، ٹرمپ نے کہا وہ چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں کئی مسائل حل ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملاقات میں تجارتی معاہدے ، ٹیکسوں میں کمی، سرمایہ کاری ، صنعتی اور ٹیکنالوجی پالیسی، انسانی حقوق اور جنوب مشرقی ایشیا میں عسکری موجودگی جیسے اہم مسائل زیر بحث آئیں گے ۔ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے تعلقات کے مستقبل کے لیے اہم سنگ میل ہو سکتی ہے ۔