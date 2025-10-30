صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شمالی کوریا کا سمندر سے زمین پر مار کرنیوالے کروز میزائل کا تجربہ

  • دنیا میرے آگے
سیول(اے ایف پی)شمالی کوریا نے اپنے مغربی ساحل سے سمندر سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔۔۔

 ، ریاستی میڈیا کے مطابق میزائل عمودی طور پر لانچ کیے گئے اور دو گھنٹے سے زیادہ پرواز کی۔ ریاستی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اس تجربے کی نگرانی مرکزی فوجی کمیشن کے نائب چیئرمین پاک جونگ چون نے کی،یہ تجربہ منگل کو کیا گیا جب ٹرمپ کی جنوبی کوریا کے دورے کی توقع تھی، جس میں ٹرمپ کم جونگ اُن سے ملاقات کے امکانات پر غور کر رہے تھے ۔

 

