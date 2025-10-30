شمالی کوریا کا سمندر سے زمین پر مار کرنیوالے کروز میزائل کا تجربہ
سیول(اے ایف پی)شمالی کوریا نے اپنے مغربی ساحل سے سمندر سے زمین پر مار کرنے والے کروز میزائل کا تجربہ کیا ہے۔۔۔
، ریاستی میڈیا کے مطابق میزائل عمودی طور پر لانچ کیے گئے اور دو گھنٹے سے زیادہ پرواز کی۔ ریاستی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اس تجربے کی نگرانی مرکزی فوجی کمیشن کے نائب چیئرمین پاک جونگ چون نے کی،یہ تجربہ منگل کو کیا گیا جب ٹرمپ کی جنوبی کوریا کے دورے کی توقع تھی، جس میں ٹرمپ کم جونگ اُن سے ملاقات کے امکانات پر غور کر رہے تھے ۔