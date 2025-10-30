ویتنام :شدید بارش، سیلاب ،7افراد ہلاک 5لاپتا،1لاکھ سے زائد گھر زیر آب
ہنوئی(اے ایف پی) ویتنام کے وسطی علاقوں میں شدید بارش کے باعث کم از کم سات افراد ہلاک اور پانچ لاپتا ہوگئے ، جبکہ 1لاکھ3ہزار 525گھر زیر آب آ گئے ۔ ماحولیاتی وزارت کے مطابق 150سے زائد لینڈ سلائیڈز اور 2ہزار200ہیکٹر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔۔۔
