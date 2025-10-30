صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویتنام :شدید بارش، سیلاب ،7افراد ہلاک 5لاپتا،1لاکھ سے زائد گھر زیر آب

  • دنیا میرے آگے
ویتنام :شدید بارش، سیلاب ،7افراد ہلاک 5لاپتا،1لاکھ سے زائد گھر زیر آب

ہنوئی(اے ایف پی) ویتنام کے وسطی علاقوں میں شدید بارش کے باعث کم از کم سات افراد ہلاک اور پانچ لاپتا ہوگئے ، جبکہ 1لاکھ3ہزار 525گھر زیر آب آ گئے ۔ ماحولیاتی وزارت کے مطابق 150سے زائد لینڈ سلائیڈز اور 2ہزار200ہیکٹر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔۔۔

 ویتنام کے وسطی علاقوں میں شدید بارش کے باعث کم از کم سات افراد ہلاک اور پانچ لاپتا ہوگئے ، جبکہ 1لاکھ3ہزار 525گھر زیر آب آ گئے ۔ ماحولیاتی وزارت کے مطابق 150سے زائد لینڈ سلائیڈز اور 2ہزار200ہیکٹر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

کہیں ڈکیتی، کہیں چوری، شہریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان

شہری اغوا، 46 لاکھ تاوان لینے والا سی سی ڈی انسپکٹر گرفتار

سی این ایف : دو کلو ہیروئن، اسلحہ برآمد، سمگلر گرفتار

غازی آباد : کمسن گھریلو ملازمہ پر مبینہ طور پر تشدد

چوہنگ : ٹرک کی موٹرسائیکل کو ٹکر، خاتون جاں بحق

اونچی آواز میں بھیک مانگنے پر 3 بھکاریوں کیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak