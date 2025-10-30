صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیٹی میں طوفان میلیسا سے 10 ہلاک،کئی لاپتا

ہیٹی میں طوفان میلیسا سے 10 ہلاک،کئی لاپتا

واشنگٹن(اے ایف پی)ہیٹی میں سمندری طوفان میلیسا نے تباہی مچا دی ، دس افراد ہلاک اور کئی لاپتا ہو گئے ۔ مقامی حکام کے مطابق لا ڈیگ ندی کا بند ٹوٹنے سے کئی افراد بہہ گئے ۔ اب تک دس سے زائد لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں اور کئی لاپتا افراد کی تلاش جاری ہے ۔

ہیٹی میں سمندری طوفان میلیسا نے تباہی مچا دی ، دس افراد ہلاک اور کئی لاپتا ہو گئے ۔ مقامی حکام کے مطابق لا ڈیگ ندی کا بند ٹوٹنے سے کئی افراد بہہ گئے ۔ اب تک دس سے زائد لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں اور کئی لاپتا افراد کی تلاش جاری ہے ۔ 

 

