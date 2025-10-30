ہیٹی میں طوفان میلیسا سے 10 ہلاک،کئی لاپتا
واشنگٹن(اے ایف پی)ہیٹی میں سمندری طوفان میلیسا نے تباہی مچا دی ، دس افراد ہلاک اور کئی لاپتا ہو گئے ۔ مقامی حکام کے مطابق لا ڈیگ ندی کا بند ٹوٹنے سے کئی افراد بہہ گئے ۔ اب تک دس سے زائد لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں اور کئی لاپتا افراد کی تلاش جاری ہے ۔
ہیٹی میں سمندری طوفان میلیسا نے تباہی مچا دی ، دس افراد ہلاک اور کئی لاپتا ہو گئے ۔ مقامی حکام کے مطابق لا ڈیگ ندی کا بند ٹوٹنے سے کئی افراد بہہ گئے ۔ اب تک دس سے زائد لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں اور کئی لاپتا افراد کی تلاش جاری ہے ۔