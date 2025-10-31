غزہ :حماس نے 2اوریرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کو پہنچادیں
جنگ بندی معاہدے پر عملدرآمد کی یقین دہانی کے اگلے روز پھراسرائیلی بمباری خان یونس کے گردونواح میں 10فضائی حملے ،غزہ سٹی میں ٹینکوں سے گولہ باری
غزہ(اے ایف پی)حماس نے 2مزید مغویوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کردیں جبکہ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر فائربندی توڑتے ہوئے کئی علاقوں میں بمباری کی ہے ۔حماس نے اپنے ٹیلی گرام چینل پرایک پیغا م میں کہاکہ غزہ میں امریکی ثالثی میں جنگ بندی کے معاہدے کے تحت مزید دو مغویوں کی باقیات اسرائیل کے حوالے کردی گئی ہیں ،اسرائیلی فوج نے 2مغویوں کی لاشوں کو ریڈکراس کے حوالے کرنے کی تصدیق کی ہے ،حما س نے اب تک 28 لاشوں میں سے 15 واپس کر دی ہیں ۔عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز جنگی طیاروں اور ٹینکوں سے دوبارہ حملے کئے ہیں ۔ اسرائیل نے رواں ہفتے منگل اور بدھ کی درمیانی رات بھی غزہ پٹی پر وسیع تر بمباری کی تھی، جس میں 104 افراد شہید ہوئے تھے ، جن میں بیسیوں خواتین اور بچے بھی شامل تھے ۔بدھ کے روز ہی اسرائیل کی طرف سے ایک بار پھر کہا گیا تھا کہ وہ غزہ پٹی میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھے گا تاہم اطلاعات کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے جمعرات کے روز جنوبی غزہ پٹی میں خان یونس نامی شہر سے مشرق کی طرف واقع علاقوں میں 10 فضائی حملے کئے ۔غزہ سٹی سے مشرق کی طرف واقع علاقوں میں اسرائیلی ٹینکوں نے بھی گولہ باری کی۔ ان نئے حملوں میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں ملیں۔