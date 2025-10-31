امریکی لغت کا سال 2025 کا لفظ:67
واشنگٹن (اے ایف پی)سال 2025 میں نوجوانوں کے درمیان مقبول ہونے والا ایک دو عددی لفظ67 (جسے سِکس سیون پڑھا جاتا ہے ، سکسٹی سیون نہیں)اتنا وائرل ہوا کہ والدین اور ۔۔۔
اساتذہ کو سر کھجانے پر مجبور کر دیا اور اب یہی لفظ Dictionary.com کی جانب سے "Word of the Year" قرار پایا ہے ۔دلچسپ بات یہ ہے کہ جس تنظیم نے اسے سال کا لفظ چنا، وہ خود بھی اس کے درست معنی کے بارے میں پوری طرح پُر یقین نہیں۔Dictionary.com نے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ان دو سادہ نمبروں کو دیکھ کر ایک بار پھر کنفیوژن محسوس کر رہے ہوں گے جبکہ Gen Alpha کے بچے شاید اس بات پر مسکرا رہے ہوں گے کہ بڑے ایک بار پھر ان کی مشکل سلینگ سمجھنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔رپورٹ کے مطابق "67"کے استعمال کی جڑیں امریکی ریپر Skrilla کے گانے (Doot Doot6 7) تک جاتی ہیں۔یہ لفظ سکولوں اور سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیلا اور اس کے معنی موقع، لہجے اور گفتگو کے انداز کے مطابق بدلتے رہتے ہیں یعنی ہر صورت میں اس کا مطلب مختلف ہو سکتا ہے ۔